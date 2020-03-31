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31 березня • оновлено в 12:02
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Карина Бондаренко

У Дніпрі відключили опалення

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У вівторок, 31 березня, в Дніпрі офіційно завершився опалювальний сезон.

Про це OBOZREVATEL стало відомо з розпорядження міського голови Дніпра Бориса Філатова. Причиною цього стало підвищення середньодобової температури повітря.

"Дозволити КП "Теплоенерго" Дніпровської міської ради та іншим організаціям, які експлуатують комунальні виробничо-опалювальні котельні і теплові мережі в Дніпрі, закінчити опалювальний сезон 2019-2020 років 31.03.2020", – йдеться в розпорядженні.

У Дніпрі відключили опалення

У Дніпрі відключили опалення

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, в квітні в Україні буде тепла і дощова погода, але вже в травні очікується сильна посуха, заявили в Українському гідрометеорологічному інституті ДСНС і НАН України.

У той же час, за прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, в квітні в Україні буде холодно і сиро до самої Пасхи.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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