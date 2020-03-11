У Дніпрі відключать воду: названі вулиці і терміни

У середу, 11 березня, на кількох вулицях в Дніпрі з 10:00 до 20:00 не буде води.
Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.
У Дніпрі відключать воду
Vgorode
Води не буде за наступними адресами:
проспект Івана Мазепи (колишній проспект Петровського), 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40;
вулиця Авіаційна, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29;
вулиця Володимира Івасюка (колишня Ногінська), 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49;
вулиця Дунаєвського, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29 , 32, 34;
вулиця Військово-Морська, 8, 11, 13, 15, 17;
вулиця Волзька, 2, 4, 6, 8, 10;
вулиця Караваєва, 46.
Підприємство просить вибачення за тимчасові незручності та рекомендує створити необхідний на час виконання робіт запас води.
Раніше OBOZREVATEL спільно, що в середу, 11 березня, в кількох районах Дніпра не буде електрики. Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт.
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