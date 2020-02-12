У Дніпрі відключать воду: названі вулиці і терміни

У четвер, 13 лютого, на кількох вулицях в Дніпрі з 10:00 до 17:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

У Дніпрі відключать воду інфопорт

Води не буде за наступними адресами:

провулок Джинчарадзе, 4;

Запорізьке шосе, 28.

Підприємство просить вибачення за тимчасові незручності та рекомендує створити необхідний на час виконання робіт запас води.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що глава бюджетного комітету Верховної Ради, народний депутат від партії "Слуга народу" Юрій Аристов заявив, що питання продажу води в анексувати Крим більше не обговорюється.

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