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2 жовтня • оновлено в 19:16
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У Дніпрі відключать воду на весь день: названі адреси

1.3т Читати матеріал російською

Частина жителів Дніпра 2 жовтня залишиться без водопостачання.

Води не буде з 9:00 до 16:00. Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі, повідомили в комунальному підприємстві "Дніпроводоканал".

У Дніпрі відключать воду 2 жовтня

У Дніпрі відключать воду 2 жовтня

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Води не буде за наступними адресами:

  • Житловий масив Тополя-3, будинки № 54, 55, 56, 57.

Підприємство рекомендує заздалегідь зробити запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі очікуються масштабні проблеми з водою. 30 вересня з 10.00 до 14.00 будуть перебої у водопостачанні. Це трапиться на житловому масиві Лівобережний-3.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
ЖКХ комунальні послуги тарифи
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