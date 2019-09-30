У Дніпрі відключать воду на весь день: названі адреси

Частина жителів Дніпра 2 жовтня залишиться без водопостачання.

Води не буде з 9:00 до 16:00. Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі, повідомили в комунальному підприємстві "Дніпроводоканал".

У Дніпрі відключать воду 2 жовтня Новини Запоріжжя

Води не буде за наступними адресами:

Житловий масив Тополя-3, будинки № 54, 55, 56, 57.

Підприємство рекомендує заздалегідь зробити запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі очікуються масштабні проблеми з водою. 30 вересня з 10.00 до 14.00 будуть перебої у водопостачанні. Це трапиться на житловому масиві Лівобережний-3.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!