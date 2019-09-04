У Дніпрі відключать воду на цілий день: список адрес

У Дніпрі, 5 вересня, з 9:30 до 20:00 не буде води на кількох вулицях.
Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі, повідомили в КП "Дніпроводоканал".
Відключення води
NewsOne
Адреси, де не буде води:
вул. Паторжинського, 6, 6Б, 8, 10, 10А, 11А;
вул. Володимира Моссаковського, 9, 9А;
вул. Жуковського, 6А, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35;
вул. Чернишевського, 24А.
На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі масштабне відключення води: кого торкнеться.
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