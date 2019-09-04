У Дніпрі відключать воду на цілий день: список адрес

У Дніпрі, 5 вересня, з 9:30 до 20:00 не буде води на кількох вулицях.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі, повідомили в КП "Дніпроводоканал".

Відключення води NewsOne

Адреси, де не буде води:

вул. Паторжинського, 6, 6Б, 8, 10, 10А, 11А;

вул. Володимира Моссаковського, 9, 9А;

вул. Жуковського, 6А, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35;

вул. Чернишевського, 24А.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі масштабне відключення води: кого торкнеться.

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