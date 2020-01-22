У Дніпрі відключать воду на цілий день: кому не пощастить

У четвер, 23 січня, на кількох вулицях в Дніпрі з 10:00 до 16:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

У Дніпрі відключать воду 23 січня Одесская жизнь

Води не буде за наступними адресами:

пр. Слобожанський, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 77, 79, 83, 85;

вул. Кожум'яки, 1, 3, 7, 9, 11, 17;

вул. Дарницька, 9, 11, 19, 21.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що французька компанія Technique Solaire Group запустила в Індії сонячну електростанцію потужністю 27 МВт. Парк фотоелектричних модулів вартістю $ 13,3 млн був побудований в штаті Махараштра.

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