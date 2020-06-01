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1 червня • оновлено в 09:08
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Софія Ковнір
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У Дніпрі відключать воду на цілий день: кого торкнеться

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У вівторок, 2 червня, на кількох вулицях Дніпра з 09:00 до 20:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили в КП "Дніпроводоканал".

Відключення води

Відключення води

Vgorode.ua

Води не буде за наступними адресами:

  • Набережна Перемоги, 44, 44/1, 44/2, 48, 48А, 48Б, 50, 54, 56, 56А, 58, 60, 62.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що з 1 червня в Дніпрі відновлять перевезення пасажирів ще семи автобусних маршрутів. У Департаменті транспорту і транспортної інфраструктури міста розповіли всі подробиці.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
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Дніпро Життя міста

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