У Дніпрі відключать воду на цілий день: кого торкнеться

Карина Бондаренко Життя міста 09:35, 29.04.2020

У Дніпрі 29 квітня з 23:00 до 21:00 30 квітня на кількох вулицях відключать водопостачання.

Це пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водогоні, повідомили в КП "Дніпроводоканал".

Відключення води
politeka.net

Води не буде за наступними адресами:

  • проспект Олександра Поля, парна сторона від будинку № 48 до № 110;

  • вулиця Новосельная;

  • вулиця Кулагіна;

  • вулиця Нахімова;

  • вулиця Ушакова;

  • вулиця Полєтаєва;

  • вулиця Нікопольська;

  • вулиця Ужгородська;

  • вулиця Закарпатська;

  • вулиця Надовражна;

  • провулок Противонаклонний - від будинку № 1 до № 35;

  • проспект Пилипа Орлика;

  • вулиця Барвінковская - від будинку № 11 до № 17, 27.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання державних коштів, виділених на потреби Збройних Сил України.

Коментувати
Дніпро Життя міста

Дивіться також

Усю ніч лив дощ, а вона шукала дорогу: з'явилися нові деталі про загиблу на Харківщині дівчинку

Терористи влаштували обстріл із важкої артилерії: загинув воїн ЗСУ

Зеленський відкрив ринок землі: хто отримає безкоштовно

"Голос" хоче заблокувати звільнення Ситника за корупцію

Зозуля допоміг українським військовим у боротьбі з коронавірусом