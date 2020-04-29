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29 квітня • оновлено в 10:00
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Карина Бондаренко
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У Дніпрі відключать воду на цілий день: кого торкнеться

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У Дніпрі 29 квітня з 23:00 до 21:00 30 квітня на кількох вулицях відключать водопостачання.

Це пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водогоні, повідомили в КП "Дніпроводоканал".

Відключення води

Відключення води

politeka.net

Води не буде за наступними адресами:

  • проспект Олександра Поля, парна сторона від будинку № 48 до № 110;

  • вулиця Новосельная;

  • вулиця Кулагіна;

  • вулиця Нахімова;

  • вулиця Ушакова;

  • вулиця Полєтаєва;

  • вулиця Нікопольська;

  • вулиця Ужгородська;

  • вулиця Закарпатська;

  • вулиця Надовражна;

  • провулок Противонаклонний - від будинку № 1 до № 35;

  • проспект Пилипа Орлика;

  • вулиця Барвінковская - від будинку № 11 до № 17, 27.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання державних коштів, виділених на потреби Збройних Сил України.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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