У Дніпрі відключать воду на цілий день: кого торкнеться

У Дніпрі 29 квітня з 23:00 до 21:00 30 квітня на кількох вулицях відключать водопостачання.
Це пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водогоні, повідомили в КП "Дніпроводоканал".
Відключення води
politeka.net
Води не буде за наступними адресами:
проспект Олександра Поля, парна сторона від будинку № 48 до № 110;
вулиця Новосельная;
вулиця Кулагіна;
вулиця Нахімова;
вулиця Ушакова;
вулиця Полєтаєва;
вулиця Нікопольська;
вулиця Ужгородська;
вулиця Закарпатська;
вулиця Надовражна;
провулок Противонаклонний - від будинку № 1 до № 35;
проспект Пилипа Орлика;
вулиця Барвінковская - від будинку № 11 до № 17, 27.
Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання державних коштів, виділених на потреби Збройних Сил України.
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