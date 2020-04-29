У Дніпрі відключать воду на цілий день: кого торкнеться

У Дніпрі 29 квітня з 23:00 до 21:00 30 квітня на кількох вулицях відключать водопостачання.

Це пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водогоні, повідомили в КП "Дніпроводоканал".

Відключення води politeka.net

Води не буде за наступними адресами:

проспект Олександра Поля, парна сторона від будинку № 48 до № 110;

вулиця Новосельная;

вулиця Кулагіна;

вулиця Нахімова;

вулиця Ушакова;

вулиця Полєтаєва;

вулиця Нікопольська;

вулиця Ужгородська;

вулиця Закарпатська;

вулиця Надовражна;

провулок Противонаклонний - від будинку № 1 до № 35;

проспект Пилипа Орлика;

вулиця Барвінковская - від будинку № 11 до № 17, 27.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Дніпропетровщині Служба безпеки України викрила масштабне розкрадання державних коштів, виділених на потреби Збройних Сил України.

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