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24 квітня • оновлено в 18:37
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Софія Ковнір
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У Дніпрі відключать воду на цілий день: кого торкнеться

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У Дніпрі 28 квітня з 23:00 до 22:00 29 квітня на кількох вулицях відключать водопостачання.

Це пов'язано з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водогоні, повідомили в КП "Дніпроводоканал".

Відключення води

Відключення води

Одесская жизнь

Води не буде за наступними адресами:

  • вулиця Набережна Перемоги, 5, 9Б, 29, 33, 37Б, 37Д, 39Б.

Відзначимо, що у жителів і споживачів, розташованих на житловому масиві Перемога-1-6 в період проведення ремонтних робіт будуть спостерігатися перебої у водопостачанні зі зниженням тиску.

Відновлення стійкого тиску в системі водопостачання очікується 29 квітня в 22:00.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що українці, які скористалися можливістю заздалегідь закупити газ на зиму за літніми цінами, не використали оплачений обсяг і зможуть повернути свої кошти. Гроші можуть бути використані споживачами або для оплати поточного споживання, або бути перераховані як вони заявили на банківський рахунок.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
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