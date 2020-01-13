Головна Новини
13 січня • оновлено в 11:40
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Аліна Рашевська

У Дніпрі відключать воду на цілий день: кого торкнеться

658
Читати матеріал російською

У вівторок, 14 січня, на кількох вулицях в Дніпрі з 10:00 до 16:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

У Дніпрі відключать воду 14 січня

У Дніпрі відключать воду 14 січня

Комсомольська правда

Новини
Погода в Дніпрі: з'явився свіжий прогноз на 13 січня

Води не буде за наступними адресами:

  • Запорізьке шосе, 82;

  • вул. Панікахи 117, 117А, 117П (теплорозподільчий пункт КП "Теплоенерго"), 119, 119Д (диспетчерський пункт Дніпровського трамвайно-тролейбусного управління) і 121 (АТБ-Маркет).

Підприємство просить вибачення за тимчасові незручності та рекомендує створити необхідний на час виконання робіт запас води.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 13 січня з 20:00 і 14 січня з 22:00 призупиняється рух трамваїв на ж/м Лівобережний-3. З цієї причини маршрут №18 закінчить свою роботу раніше, а маршрут №19 курсуватиме зміненим напрямком від площі Старомостової до ДЕВЗ.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги