У Дніпрі відключать воду на цілий день: кого торкнеться

У вівторок, 14 січня, на кількох вулицях в Дніпрі з 10:00 до 16:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

У Дніпрі відключать воду 14 січня Комсомольська правда

Води не буде за наступними адресами:

Запорізьке шосе, 82;

вул. Панікахи 117, 117А, 117П (теплорозподільчий пункт КП "Теплоенерго"), 119, 119Д (диспетчерський пункт Дніпровського трамвайно-тролейбусного управління) і 121 (АТБ-Маркет).

Підприємство просить вибачення за тимчасові незручності та рекомендує створити необхідний на час виконання робіт запас води.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі 13 січня з 20:00 і 14 січня з 22:00 призупиняється рух трамваїв на ж/м Лівобережний-3. З цієї причини маршрут №18 закінчить свою роботу раніше, а маршрут №19 курсуватиме зміненим напрямком від площі Старомостової до ДЕВЗ.

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