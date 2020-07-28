У Дніпрі відключать воду на цілий день: кого стосується

Аліна Рашевська Життя міста 08:00, 28.07.2020

У середу, 29 липня, на кількох вулицях в Дніпрі з 9:00 до 17:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

Води не буде за наступними адресами:

  • вул. Ливарна, 1, 1б, 2, 2б, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15;

  • Крутогірний узвіз, 12б, 16, 16а, 16б, 18.

  • просп. Гагаріна, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 31.

На час проведення робіт підприємство рекомендує зробити запас питної води жителям зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині вогнеборці врятували ліс від великої пожежі.

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