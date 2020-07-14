У Дніпрі відключать воду на цілий день: кого стосується

Аліна Рашевська Життя міста 12:52, 14.07.2020

У Дніпрі 15 липня буде тимчасово припинена подача води ряду споживачів.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

Так, з 10:00 до 17:00 воду відключать на вулиці Шевченка в будинках № 8, 10, 12, 23, 23А, 25, 29.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що жителі 11-ти вулиць в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра залишилися без газу до кінця липня.

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