У Дніпрі відключать воду на цілий день: кого стосується

У понеділок, 11 листопада, в Дніпрі з 9:30 до 19:00 частково відключать водопостачання на вулиці Південній.

Відключення пов'язане з необхідністю проведення аварійно-відновлювальних робіт. Про це повідомили в пресслужбі "Дніпроводоканалу".

У Дніпрі відключать воду 11 листопада Николаевские известия

Відомо, що без води залишаться будинки на Південній, які знаходяться між вулицями Шевченка і Паторжинского.

Підприємство рекомендує заздалегідь зробити запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що що українців чекає різке підвищення ціни на газ. Тарифи в різних областях подорожчають по-різному, а в деяких регіонах вартість перекачування газу виросте вчетверо. За прогнозами, взимку однозначно ціна буде рухатися вгору через зростання попиту в Євросоюзі.

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