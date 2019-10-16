У Дніпрі відключать воду на цілий день: кого стосується

Частина жителів Дніпра 17 жовтня залишиться без водопостачання.
Води не буде з 9:30 до 18:00. Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на водопровідній мережі, повідомили в комунальному підприємстві "Дніпроводоканал".
У Дніпрі відключать воду 17 жовтня
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Води не буде за наступними адресами:
вул. Подолинського, 18 - 36, 17 - 31;
вул. Кулішівська, 1 - 17;
вул. Драгоманова, 33 - 43;
вул. Менахем-Мендл Шнеєрсона, 54, 56.
Підприємство рекомендує заздалегідь зробити запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що українцям перерахували тариф на газ. У порівнянні з минулим місяцем, вартість знизилася на 3,4%. Однак уже в жовтні черговий перерахунок, відзначають і в "Нафтогазі", і в експертному середовищі, призведе до подорожчання.
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