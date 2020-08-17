У Дніпрі відключать воду на цілий день: адреси

Аліна Рашевська Життя міста 16:15, 17.08.2020

Кілька вулиць на правому березі Дніпра залишаться без води на цілий день.

Водопостачання відключать 18 серпня о 23:00 і відновлять 19 серпня о 23:00. Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

Води не буде за наступними адресами:

  • пр. Олександра Поля, парна сторона від будинку №48 до будинку №110;

  • вул. Новосільна;

  • вул. Кулагіна;

  • вул. Нахімова;

  • вул. Ушакова;

  • вул. Полєтаєва;

  • вул. Нікопольська;

  • вул. Ужгородська;

  • вул. Закарпатська;

  • вул. Над'ярна;

  • пров. Протипохилий;

  • вул. Політехнічна, будинки №1-№35;

  • пр. Пилипа Орлика, 18А, 20, 20А.

На час робіт жителям рекомендується створити необхідний запас води.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що поліцейські Дніпропетровщини спіймали іноземця, якого розшукував Інтерпол.

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