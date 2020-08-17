У Дніпрі відключать воду на цілий день: адреси

Кілька вулиць на правому березі Дніпра залишаться без води на цілий день.

Водопостачання відключать 18 серпня о 23:00 і відновлять 19 серпня о 23:00. Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

Води не буде за наступними адресами:

пр. Олександра Поля, парна сторона від будинку №48 до будинку №110;

вул. Новосільна;

вул. Кулагіна;

вул. Нахімова;

вул. Ушакова;

вул. Полєтаєва;

вул. Нікопольська;

вул. Ужгородська;

вул. Закарпатська;

вул. Над'ярна;

пров. Протипохилий;

вул. Політехнічна, будинки №1-№35;

пр. Пилипа Орлика, 18А, 20, 20А.

На час робіт жителям рекомендується створити необхідний запас води.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що поліцейські Дніпропетровщини спіймали іноземця, якого розшукував Інтерпол.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!