У Дніпрі відключать воду на цілий день: адреси
У вівторок, 14 квітня, на кількох вулицях в Дніпрі з 9:00 до 22:00 не буде води.
Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.
Води не буде за наступними адресами:
Вулиця Шевченка, 14, 16, 18, 18Б, 51;
Проспект Дмитра Яворницького, 45, 45Г;
Вулиця Гоголя, 6;
Бульвар Катеринославський, 2.
На час робіт жителям рекомендується створити необхідний запас води.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що пиття води відіграє важливу роль в боротьбі з багатьма захворюваннями, в тому числі і з коронавірусом COVID-19. Вона є основним інструментом регулювання метаболічних процесів в організмі, а також доставки поживних речовин до клітин і виведення відходів процесів життєдіяльності.