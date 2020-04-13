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13 квітня • оновлено в 15:18
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Аліна Рашевська
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У Дніпрі відключать воду на цілий день: адреси

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У вівторок, 14 квітня, на кількох вулицях в Дніпрі з 9:00 до 22:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

Відключення води в Дніпрі

Відключення води в Дніпрі

Одесская жизнь

Води не буде за наступними адресами:

  • Вулиця Шевченка, 14, 16, 18, 18Б, 51;

  • Проспект Дмитра Яворницького, 45, 45Г;

  • Вулиця Гоголя, 6;

  • Бульвар Катеринославський, 2.

На час робіт жителям рекомендується створити необхідний запас води.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що пиття води відіграє важливу роль в боротьбі з багатьма захворюваннями, в тому числі і з коронавірусом COVID-19. Вона є основним інструментом регулювання метаболічних процесів в організмі, а також доставки поживних речовин до клітин і виведення відходів процесів життєдіяльності.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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