У Дніпрі відключать воду на цілий день: адреси

У вівторок, 28 січня, на кількох вулицях в Дніпрі з 10:00 до 18:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

Відключення води Прямий

Води не буде за наступними адресами:

пер. Січовий, 1А (Дорожня клінічна лікарня, станція переливання крові)

пер. Січовий, будинки з № 1 по № 28;

вул. Звивиста, будинки з № 33 по № 66;

вул. Кронштадтська, будинки з № 10 по № 39;

вул. Надії Олексієнко, 4А, 8;

спуск Озерний, будинки з № 2 по № 10.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в четвер, 23 січня, в Дніпрі під час сварки на вулиці чоловік через ревнощі вдарив 35-річну жінку ножем у шию. Постраждала померла в машині швидкої допомоги.

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