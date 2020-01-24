Головна Новини
24 січня • оновлено в 18:45
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Життя міста

Карина Бондаренко

У Дніпрі відключать воду на цілий день: адреси

574
Читати матеріал російською

У вівторок, 28 січня, на кількох вулицях в Дніпрі з 10:00 до 18:00 не буде води.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили на сторінці КП "Дніпроводоканал" у Facebook.

Новини
У Дніпрі 2-річний хлопчик помер від грипу: подробиці

Відключення води

Відключення води

Прямий

Води не буде за наступними адресами:

  • пер. Січовий, 1А (Дорожня клінічна лікарня, станція переливання крові)

  • пер. Січовий, будинки з № 1 по № 28;

  • вул. Звивиста, будинки з № 33 по № 66;

  • вул. Кронштадтська, будинки з № 10 по № 39;

  • вул. Надії Олексієнко, 4А, 8;

  • спуск Озерний, будинки з № 2 по № 10.

На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в четвер, 23 січня, в Дніпрі під час сварки на вулиці чоловік через ревнощі вдарив 35-річну жінку ножем у шию. Постраждала померла в машині швидкої допомоги.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини

Топпублікації

Топблоги