У Дніпрі відключать воду майже на добу: кого торкнеться

У Дніпрі 21 травня з 10:00 до 8:30 22 травня на вулиці Івана Акінфєєва відключать водопостачання. Також води не буде з 10:00 до 20:00 21 травня по ряду інших адрес.

Це пов'язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомляє "Інформатор".

Відключення води politeka.net

Води не буде за наступними адресами:

вулиця Дмитра Донцова, 2, 4, 4а, 6, 8, 11, 13, 13А, 15, 17;

вулиця 8 Березня, 5;

провулок Феодосія Макаревськго, 1а (Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності) 1б, 4, 6, 8;

вулиця Івана Акінфєєва, 17, 19, 23, 24, 28.

Крім того, в період проведення робіт може бути знижений тиск в будинках, розташованих на:

вулиці Яворницького;

вулиці. Дмитра Донцова;

вулиці 8 Березня;

площі Соборній;

вулиці Івана Акінфєєва.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Кайдакському мосту в Дніпрі сталася серйозна ДТП. Фура в'їхала в легковий автомобіль Lada.