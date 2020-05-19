У Дніпрі відключать воду майже на добу: кого торкнеться

Максим П'яточкін Життя міста 09:25, 19.05.2020

У Дніпрі 21 травня з 10:00 до 8:30 22 травня на вулиці Івана Акінфєєва відключать водопостачання. Також води не буде з 10:00 до 20:00 21 травня по ряду інших адрес.

Це пов'язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомляє "Інформатор".

Відключення води
politeka.net

Води не буде за наступними адресами:

  • вулиця Дмитра Донцова, 2, 4, 4а, 6, 8, 11, 13, 13А, 15, 17;

  • вулиця 8 Березня, 5;

  • провулок Феодосія Макаревськго, 1а (Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності) 1б, 4, 6, 8;

  • вулиця Івана Акінфєєва, 17, 19, 23, 24, 28.

Крім того, в період проведення робіт може бути знижений тиск в будинках, розташованих на:

  • вулиці Яворницького;

  • вулиці. Дмитра Донцова;

  • вулиці 8 Березня;

  • площі Соборній;

  • вулиці Івана Акінфєєва.

Як писав OBOZREVATEL раніше, на Кайдакському мосту в Дніпрі сталася серйозна ДТП. Фура в'їхала в легковий автомобіль Lada.

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Дніпро Життя міста

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