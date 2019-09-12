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12 вересня • оновлено в 16:20
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У Дніпрі відключать воду: кому готувати запас

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У п'ятницю, 13 вересня, з 10:00 до 15:00 не буде водопостачання на кількох вулицях Дніпра.

Відключення пов'язане з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт на мережі водопостачання, повідомили в пресслужбі "Дніпроводоканалу".

відключення води

відключення води

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Води не буде за наступними адресами:

  • вул. Софії Ковалевської, 11, 49, 51, 53, 53 (Дніпровський центр первинної медико-санітарної допомоги № 8), 53А, 55, 55А (дитячий садок № 267), 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 74, 76, 78;

  • вул. Калинова, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 80А (дитячий садок № 278);

  • вул. Хабарівська, 3.

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На час виконання робіт підприємство рекомендує створити необхідний запас питної води жителям і споживачам зазначених адрес.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі з 13 по 15 вересня заплановано перекриття руху в центральній частині міста. Крім цього, з 13 вересня 20:00 до 16 вересня 12:00 на пл. Героїв Майдану і з 6:00 до 20:00 14 вересня по вул. Воскресенської не працюватимуть майданчики для паркування.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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