У Дніпрі відключать світло в трьох районах: адреси

У Дніпрі 3 жовтня не буде світла в кількох районах.

Електропостачання відключать через технічне обслуговування контактних мереж. Про це повідомили в пресслужбі "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Світла не буде за такими адресами:

Відключення світла в Дніпрі 3 жовтня zachem.com.ua

Самарський район:

вул. Маршала Малиновського, 124, 130, 140;

вул. Любленська, 6;

ПзІІ "Іст Болт Україна";

ТОВ "Генезис-Україна Инжениринг";

ТОВ "Синтез";

ТОВ "Билар".

Шевченківський район:

вул. Миронова, 8;

вул. Глінки, 12;

вул. Святослава Хороброго, 24 - 62;

вул. Андрія Фабра, 15 - 27.

Новокодацький район:

вул. Юрія Кондратюка, 2, 2а, 2б, 4, 4б, 22, 22б, 24, 24а, 28;

вул. Набережна Заводська, 99а;

ж/м Покровський, 5;

вул. Армавірська, 1 - 25, 2 - 36;

вул. Азовська, 2, 8 - 12;

вул. Конструктивна, 1 - 21, 2 - 20;

вул. Ташкентська, 1 - 5, 2 - 10;

вул. Київська, 44 - 68;

вул. Тіниста, 1 - 5, 2 - 8;

вул. Якова Острянінова, 37 - 45, 40 - 50, 51.

Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі тимчасово перестали ходити тролейбуси. У зв'язку з аварією високовольтного кабелю між тягової і живильної підстанцією знеструмлена тролейбусна контактна мережа.

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