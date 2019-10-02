У Дніпрі відключать світло в трьох районах: адреси

У Дніпрі 3 жовтня не буде світла в кількох районах.
Електропостачання відключать через технічне обслуговування контактних мереж. Про це повідомили в пресслужбі "ДТЕК Дніпровські електромережі".
Світла не буде за такими адресами:
Відключення світла в Дніпрі 3 жовтня
zachem.com.ua
Самарський район:
вул. Маршала Малиновського, 124, 130, 140;
вул. Любленська, 6;
ПзІІ "Іст Болт Україна";
ТОВ "Генезис-Україна Инжениринг";
ТОВ "Синтез";
ТОВ "Билар".
Шевченківський район:
вул. Миронова, 8;
вул. Глінки, 12;
вул. Святослава Хороброго, 24 - 62;
вул. Андрія Фабра, 15 - 27.
Новокодацький район:
вул. Юрія Кондратюка, 2, 2а, 2б, 4, 4б, 22, 22б, 24, 24а, 28;
вул. Набережна Заводська, 99а;
ж/м Покровський, 5;
вул. Армавірська, 1 - 25, 2 - 36;
вул. Азовська, 2, 8 - 12;
вул. Конструктивна, 1 - 21, 2 - 20;
вул. Ташкентська, 1 - 5, 2 - 10;
вул. Київська, 44 - 68;
вул. Тіниста, 1 - 5, 2 - 8;
вул. Якова Острянінова, 37 - 45, 40 - 50, 51.
Раніше OBOZREVATEL писав, що в Дніпрі тимчасово перестали ходити тролейбуси. У зв'язку з аварією високовольтного кабелю між тягової і живильної підстанцією знеструмлена тролейбусна контактна мережа.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!