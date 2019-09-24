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24 вересня • оновлено в 14:18
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У Дніпрі відключать світло в чотирьох районах: названі адреси

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У Дніпрі 25 вересня не буде електрики в декількох районах.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

Уніан

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

  • пров. Вагнера, 4;

  • пров. Відродження, 1 - 17, 4 - 118, 45 - 57, 59 - 127;

  • вул. Велика Діївська, 457, 459, 463, 465 - 543;

  • вул. Лавандова, 1 - 53, 2 - 44;

  • вул. Мукачева, 31 - 53, 46 - 76;

  • вул. Наливайко, 2 - 10;

  • вул. Яблучна, 1 - 17, 2 - 22;

  • вул. Орловська, 1 - 5;

  • вул. Промислова, 35а, 39, 43, 68 - 72, 82, 87;

  • пров. Назарія Яремчука, 1 - 39, 2 - 66;

  • вул. Кохановська, 1 - 79, 2 - 78, 78а.

Центральний район:

  • просп. Олександра Поля, 14;

  • вул. Ульяновська, 12 - 26.

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Соборний район:

  • вул. Сергія Єфремова, 1 - 21.

Чечелівський район:

  • вул. Дівізіонна, 1 - 25, 2 - 8, 16а, 20;

  • вул. Всенародна, 34б, 37 - 89, 50 - 108;

  • вул. Козацька, 2а, 2 - 4, 4а;

  • вул. Татарська, 37 - 77, 40 - 68, 44д;

  • вул. Відважна, 24, 65, 65а;

  • вул. Віддалена, 29а, 71, 73, 74.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні споживачі можуть отримати компенсацію за неякісні послуги з електропостачання.

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Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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