У Дніпрі відключать світло в чотирьох районах: названі адреси

У Дніпрі 25 вересня не буде електрики в декількох районах.
Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Уніан
Світла не буде за наступними адресами:
Новокодацький район:
пров. Вагнера, 4;
пров. Відродження, 1 - 17, 4 - 118, 45 - 57, 59 - 127;
вул. Велика Діївська, 457, 459, 463, 465 - 543;
вул. Лавандова, 1 - 53, 2 - 44;
вул. Мукачева, 31 - 53, 46 - 76;
вул. Наливайко, 2 - 10;
вул. Яблучна, 1 - 17, 2 - 22;
вул. Орловська, 1 - 5;
вул. Промислова, 35а, 39, 43, 68 - 72, 82, 87;
пров. Назарія Яремчука, 1 - 39, 2 - 66;
вул. Кохановська, 1 - 79, 2 - 78, 78а.
Центральний район:
просп. Олександра Поля, 14;
вул. Ульяновська, 12 - 26.
Соборний район:
вул. Сергія Єфремова, 1 - 21.
Чечелівський район:
вул. Дівізіонна, 1 - 25, 2 - 8, 16а, 20;
вул. Всенародна, 34б, 37 - 89, 50 - 108;
вул. Козацька, 2а, 2 - 4, 4а;
вул. Татарська, 37 - 77, 40 - 68, 44д;
вул. Відважна, 24, 65, 65а;
вул. Віддалена, 29а, 71, 73, 74.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні споживачі можуть отримати компенсацію за неякісні послуги з електропостачання.
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