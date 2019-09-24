У Дніпрі відключать світло в чотирьох районах: названі адреси

У Дніпрі 25 вересня не буде електрики в декількох районах.

Відключення пов'язане з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Уніан

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

пров. Вагнера, 4;

пров. Відродження, 1 - 17, 4 - 118, 45 - 57, 59 - 127;

вул. Велика Діївська, 457, 459, 463, 465 - 543;

вул. Лавандова, 1 - 53, 2 - 44;

вул. Мукачева, 31 - 53, 46 - 76;

вул. Наливайко, 2 - 10;

вул. Яблучна, 1 - 17, 2 - 22;

вул. Орловська, 1 - 5;

вул. Промислова, 35а, 39, 43, 68 - 72, 82, 87;

пров. Назарія Яремчука, 1 - 39, 2 - 66;

вул. Кохановська, 1 - 79, 2 - 78, 78а.

Центральний район:

просп. Олександра Поля, 14;

вул. Ульяновська, 12 - 26.

Соборний район:

вул. Сергія Єфремова, 1 - 21.

Чечелівський район:

вул. Дівізіонна, 1 - 25, 2 - 8, 16а, 20;

вул. Всенародна, 34б, 37 - 89, 50 - 108;

вул. Козацька, 2а, 2 - 4, 4а;

вул. Татарська, 37 - 77, 40 - 68, 44д;

вул. Відважна, 24, 65, 65а;

вул. Віддалена, 29а, 71, 73, 74.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні споживачі можуть отримати компенсацію за неякісні послуги з електропостачання.

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