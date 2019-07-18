У Дніпрі відключать світло: стало відомо, коли і де

У п'ятницю, 19-го липня, очікується відключення енергопостачання клієнтів Шевченківського та Новокодакского районів Дніпра.

Відключення пов'язане з необхідністю провести капітальний ремонт і технічне обслуговування контактних мереж. Про це повідомили в прес-службі "ДТЕК Дніпровські електромережі".

Відключення світла в Дніпрі Телеканал 24

Зокрема, світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

вул. Троїцька, 20а.

Новокодацький район:

вул. Моніторна, 1, 1а, 2, 3, 7ж;

вул. Метробудівська, 12;

АЗС, вул. Велика Діївська, 52, 133 - 175, 112б, 126, 134, 181, 181а, 183, 185, 187;

ж. д. вул. Ватутіна, 1 - 11;

ж. д. провулок Армійський, 1 - 15, 2 - 22;

ж. д. провулок Червонокалиновий, 91 - 111, 54 - 94, 24 - 40, 47 - 75, 49а;

виготовлення пам'ятників;

гаражі;

"Майоріка";

цех макаронних виробів ПП "Комський";

автостоянка ПП "Авраменко";

ПП "Опікун", вул. Ватутіна, 1;

гаражі "Парус";

гаражі "Гарант";

вул. Ватутіна, 5б;

кооператив "Метро";

ТОВ "Автосервіс "Гвоздик";

гаражний кооператив "Комунар";

автомийка, ФОП "Петровський".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині перекрили дорогу з вимогою відновити електрику.

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