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У Дніпрі відключать світло: стало відомо, коли і де

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У п'ятницю, 19-го липня, очікується відключення енергопостачання клієнтів Шевченківського та Новокодакского районів Дніпра.

Відключення пов'язане з необхідністю провести капітальний ремонт і технічне обслуговування контактних мереж. Про це повідомили в прес-службі "ДТЕК Дніпровські електромережі".

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Відключення світла в Дніпрі

Відключення світла в Дніпрі

Телеканал 24

Зокрема, світла не буде за наступними адресами:

Шевченківський район:

  • вул. Троїцька, 20а.

Новокодацький район:

  • вул. Моніторна, 1, 1а, 2, 3, 7ж;

  • вул. Метробудівська, 12;

  • АЗС, вул. Велика Діївська, 52, 133 - 175, 112б, 126, 134, 181, 181а, 183, 185, 187;

  • ж. д. вул. Ватутіна, 1 - 11;

  • ж. д. провулок Армійський, 1 - 15, 2 - 22;

  • ж. д. провулок Червонокалиновий, 91 - 111, 54 - 94, 24 - 40, 47 - 75, 49а;

  • виготовлення пам'ятників;

  • гаражі;

  • "Майоріка";

  • цех макаронних виробів ПП "Комський";

  • автостоянка ПП "Авраменко";

  • ПП "Опікун", вул. Ватутіна, 1;

  • гаражі "Парус";

  • гаражі "Гарант";

  • вул. Ватутіна, 5б;

  • кооператив "Метро";

  • ТОВ "Автосервіс "Гвоздик";

  • гаражний кооператив "Комунар";

  • автомийка, ФОП "Петровський".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині перекрили дорогу з вимогою відновити електрику.

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Місце
Україна Дніпро
Теги
Дніпро ЖКХ комунальні послуги
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