У Дніпрі відключать світло: стало відомо, коли і де

У п'ятницю, 19-го липня, очікується відключення енергопостачання клієнтів Шевченківського та Новокодакского районів Дніпра.
Відключення пов'язане з необхідністю провести капітальний ремонт і технічне обслуговування контактних мереж. Про це повідомили в прес-службі "ДТЕК Дніпровські електромережі".
Відключення світла в Дніпрі
Телеканал 24
Зокрема, світла не буде за наступними адресами:
Шевченківський район:
вул. Троїцька, 20а.
Новокодацький район:
вул. Моніторна, 1, 1а, 2, 3, 7ж;
вул. Метробудівська, 12;
АЗС, вул. Велика Діївська, 52, 133 - 175, 112б, 126, 134, 181, 181а, 183, 185, 187;
ж. д. вул. Ватутіна, 1 - 11;
ж. д. провулок Армійський, 1 - 15, 2 - 22;
ж. д. провулок Червонокалиновий, 91 - 111, 54 - 94, 24 - 40, 47 - 75, 49а;
виготовлення пам'ятників;
гаражі;
"Майоріка";
цех макаронних виробів ПП "Комський";
автостоянка ПП "Авраменко";
ПП "Опікун", вул. Ватутіна, 1;
гаражі "Парус";
гаражі "Гарант";
вул. Ватутіна, 5б;
кооператив "Метро";
ТОВ "Автосервіс "Гвоздик";
гаражний кооператив "Комунар";
автомийка, ФОП "Петровський".
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині перекрили дорогу з вимогою відновити електрику.
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