У Дніпрі відключать газ майже до кінця місяця: кого стосується

7 районів Дніпра з 9 по 20 грудня залишаться без газу.
Це пов'язано зі встановленням газових лічильників. Подачу газу буде відновлено тільки при відсутності порушень в роботі газового обладнання, димових і вентиляційних каналів, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".
У Дніпрі відключать газ майже до кінця місяця
delo.ua
Газу не буде за наступними адресами:
Соборний район
проспект Гагаріна, 117;
вулиця Петра Дорошенка, 4;
вулиця Генерала Пушкіна, 26;
Центральний район
проспект Яворницького, 33;
проспект Хмельницького, 95, 99, 101;
Шевченківський район
вулиця Магдебурзького права, 1;
вулиця Грушевського, 14, 87;
вулиця Шолом-Алейхема, 4а;
вулиця Короленка, 15;
Запорізьке шосе, 8;
вулиця Єрмолової 17, 19, 21, 26, 28, 30, 34;
Амур-Нижньодніпровський район
проспект Слобожанський, 79, 83, 104, 109а;
вулиця Любарського, 84А;
вулиця Котляревського, 7, 11;
вулиця Обоянська, 4;
вулиця Кожум'яки, 11;
вулиця Тютюнника, 12;
вулиця Крюкова, 45;
вулиця Каруни, 45;
вулиця Богомаза, 196;
вулиця Гарібальді, 2;
вулиця Лисиченко, 11;
Самарський район
вулиця Семафорна, 32, 36, 42;
вулиця Красноводська, 1А;
вулиця Ілларіонівська, 3, 108, 114;
вулиця Космонавтів, 2, 4;
вулиця Немировича-Данченка, 48, 64;
вулиця Агнії Барто, 13, 19;
вулиця 20-річчя Перемоги, 30, 49, 49А, 55;
вулиця Світанкова, 3;
вулиця Роторна, 23;
вулиця Молодогвардійська, 28А;
вулиця Залізноводська, 2А;
вулиця Симоненка, 1, 1/0, 10;
Чечелівський район
вулиця Кедріна, 48;
провулок Новокримський, 8;
вулиця Новокримська, 44, 48, 52;
вулиця Будівельників, 19, 21;
вулиця Янгеля, 19, 27, 33;
Дніпровський район
вулиця Сухомлинського, 50.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині дитина прийшла в школу з відкритою формою туберкульозу. Школу, де стався інцидент, закрили для миття та дезінфекції.
Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!