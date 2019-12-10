У Дніпрі відключать газ майже до кінця місяця: кого стосується

7 районів Дніпра з 9 по 20 грудня залишаться без газу.

Це пов'язано зі встановленням газових лічильників. Подачу газу буде відновлено тільки при відсутності порушень в роботі газового обладнання, димових і вентиляційних каналів, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

У Дніпрі відключать газ майже до кінця місяця delo.ua

Газу не буде за наступними адресами:

Соборний район

проспект Гагаріна, 117;

вулиця Петра Дорошенка, 4;

вулиця Генерала Пушкіна, 26;

Центральний район

проспект Яворницького, 33;

проспект Хмельницького, 95, 99, 101;

Шевченківський район

вулиця Магдебурзького права, 1;

вулиця Грушевського, 14, 87;

вулиця Шолом-Алейхема, 4а;

вулиця Короленка, 15;

Запорізьке шосе, 8;

вулиця Єрмолової 17, 19, 21, 26, 28, 30, 34;

Амур-Нижньодніпровський район

проспект Слобожанський, 79, 83, 104, 109а;

вулиця Любарського, 84А;

вулиця Котляревського, 7, 11;

вулиця Обоянська, 4;

вулиця Кожум'яки, 11;

вулиця Тютюнника, 12;

вулиця Крюкова, 45;

вулиця Каруни, 45;

вулиця Богомаза, 196;

вулиця Гарібальді, 2;

вулиця Лисиченко, 11;

Самарський район

вулиця Семафорна, 32, 36, 42;

вулиця Красноводська, 1А;

вулиця Ілларіонівська, 3, 108, 114;

вулиця Космонавтів, 2, 4;

вулиця Немировича-Данченка, 48, 64;

вулиця Агнії Барто, 13, 19;

вулиця 20-річчя Перемоги, 30, 49, 49А, 55;

вулиця Світанкова, 3;

вулиця Роторна, 23;

вулиця Молодогвардійська, 28А;

вулиця Залізноводська, 2А;

вулиця Симоненка, 1, 1/0, 10;

Чечелівський район

вулиця Кедріна, 48;

провулок Новокримський, 8;

вулиця Новокримська, 44, 48, 52;

вулиця Будівельників, 19, 21;

вулиця Янгеля, 19, 27, 33;

Дніпровський район

вулиця Сухомлинського, 50.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині дитина прийшла в школу з відкритою формою туберкульозу. Школу, де стався інцидент, закрили для миття та дезінфекції.

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