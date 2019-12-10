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10 грудня • оновлено в 10:38
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Аліна Рашевська

У Дніпрі відключать газ майже до кінця місяця: кого стосується

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7 районів Дніпра з 9 по 20 грудня залишаться без газу.

Це пов'язано зі встановленням газових лічильників. Подачу газу буде відновлено тільки при відсутності порушень в роботі газового обладнання, димових і вентиляційних каналів, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

У Дніпрі відключать газ майже до кінця місяця

У Дніпрі відключать газ майже до кінця місяця

delo.ua

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Кілька районів Дніпра залишаться без світла: адреси

Газу не буде за наступними адресами:

Соборний район

  • проспект Гагаріна, 117;

  • вулиця Петра Дорошенка, 4;

  • вулиця Генерала Пушкіна, 26;

Центральний район

  • проспект Яворницького, 33;

  • проспект Хмельницького, 95, 99, 101;

Шевченківський район

  • вулиця Магдебурзького права, 1;

  • вулиця Грушевського, 14, 87;

  • вулиця Шолом-Алейхема, 4а;

  • вулиця Короленка, 15;

  • Запорізьке шосе, 8;

  • вулиця Єрмолової 17, 19, 21, 26, 28, 30, 34;

Амур-Нижньодніпровський район

  • проспект Слобожанський, 79, 83, 104, 109а;

  • вулиця Любарського, 84А;

  • вулиця Котляревського, 7, 11;

  • вулиця Обоянська, 4;

  • вулиця Кожум'яки, 11;

  • вулиця Тютюнника, 12;

  • вулиця Крюкова, 45;

  • вулиця Каруни, 45;

  • вулиця Богомаза, 196;

  • вулиця Гарібальді, 2;

  • вулиця Лисиченко, 11;

Самарський район

  • вулиця Семафорна, 32, 36, 42;

  • вулиця Красноводська, 1А;

  • вулиця Ілларіонівська, 3, 108, 114;

  • вулиця Космонавтів, 2, 4;

  • вулиця Немировича-Данченка, 48, 64;

  • вулиця Агнії Барто, 13, 19;

  • вулиця 20-річчя Перемоги, 30, 49, 49А, 55;

  • вулиця Світанкова, 3;

  • вулиця Роторна, 23;

  • вулиця Молодогвардійська, 28А;

  • вулиця Залізноводська, 2А;

  • вулиця Симоненка, 1, 1/0, 10;

Чечелівський район

  • вулиця Кедріна, 48;

  • провулок Новокримський, 8;

  • вулиця Новокримська, 44, 48, 52;

  • вулиця Будівельників, 19, 21;

  • вулиця Янгеля, 19, 27, 33;

Дніпровський район

  • вулиця Сухомлинського, 50.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на Дніпропетровщині дитина прийшла в школу з відкритою формою туберкульозу. Школу, де стався інцидент, закрили для миття та дезінфекції.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
Тег
газ
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