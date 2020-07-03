У Дніпрі відключать газ до кінця місяця: кого стосується

Аліна Рашевська Життя міста 12:41, 3.07.2020

Жителі 11-ти вулиць в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра з 6 по 31 липня залишаться без газу.

Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт в системі газопостачання, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

Газу не буде за наступними адресами:

  • вул. Башкирська, 1-5;

  • вул. Верховинська, 1А-32;

  • вул. Вітряна, 1-118А;

  • вул. Джгутова, 1-44;

  • вул. Кубанська, 1-75;

  • вул. Роя, 1-33;

  • вул. Мохова, 1-5;

  • пров. Джгутовий, 5, 9, 10, 13, 16;

  • вул. Чарівна, 9;

  • вул. Широка, 197, 203, 205, 207, 209А, 213, 215, 207А;

  • вул. Шлюзова, 1А-123.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кабмін до 1 серпня продовжив спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" постачати газ населенню і релігійним організаціям за цінами нижче, ніж для бізнесу.

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