У Дніпрі відключать газ до кінця місяця: кого стосується

У Дніпрі відключать газ до кінця місяця. i3vestno.ru

Жителі 11-ти вулиць в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра з 6 по 31 липня залишаться без газу.

Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт в системі газопостачання, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".

Газу не буде за наступними адресами:

вул. Башкирська, 1-5;

вул. Верховинська, 1А-32;

вул. Вітряна, 1-118А;

вул. Джгутова, 1-44;

вул. Кубанська, 1-75;

вул. Роя, 1-33;

вул. Мохова, 1-5;

пров. Джгутовий, 5, 9, 10, 13, 16;

вул. Чарівна, 9;

вул. Широка, 197, 203, 205, 207, 209А, 213, 215, 207А;

вул. Шлюзова, 1А-123.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кабмін до 1 серпня продовжив спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" постачати газ населенню і релігійним організаціям за цінами нижче, ніж для бізнесу.