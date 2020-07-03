У Дніпрі відключать газ до кінця місяця: кого стосується
У Дніпрі відключать газ до кінця місяця. i3vestno.ru
Жителі 11-ти вулиць в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра з 6 по 31 липня залишаться без газу.
Це пов'язано з проведенням ремонтних робіт в системі газопостачання, повідомили в пресслужбі "Дніпрогаз".
Газу не буде за наступними адресами:
вул. Башкирська, 1-5;
вул. Верховинська, 1А-32;
вул. Вітряна, 1-118А;
вул. Джгутова, 1-44;
вул. Кубанська, 1-75;
вул. Роя, 1-33;
вул. Мохова, 1-5;
пров. Джгутовий, 5, 9, 10, 13, 16;
вул. Чарівна, 9;
вул. Широка, 197, 203, 205, 207, 209А, 213, 215, 207А;
вул. Шлюзова, 1А-123.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кабмін до 1 серпня продовжив спеціальні зобов'язання "Нафтогазу" постачати газ населенню і релігійним організаціям за цінами нижче, ніж для бізнесу.
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