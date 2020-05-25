У Дніпрі відклали запуск метро: в чому причина

Аліна Рашевська Життя міста 11:02, 25.05.2020

Метрополітен в Дніпрі в понеділок, 25 травня, не відновив роботу.

Це пов'язано з відсутністю відповідного рішення міської комісії з надзвичайних ситуацій. Його повинні прийняти сьогодні протягом дня, повідомляє "ТСН. Ранок".

Дніпровська підземка не працює з 17 березня. Тим часом тролейбуси і трамваї в місті вже курсують у звичному режимі.

У Дніпрі відклали запуск метро
vgorode.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві і Харкові після двох місяців закриття на карантин відновили роботу метро. Пропускають тільки пасажирів у масках.

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