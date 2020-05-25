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25 травня • оновлено в 12:28
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У Дніпрі відклали запуск метро: в чому причина

2.3т
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Метрополітен в Дніпрі в понеділок, 25 травня, не відновив роботу.

Це пов'язано з відсутністю відповідного рішення міської комісії з надзвичайних ситуацій. Його повинні прийняти сьогодні протягом дня, повідомляє "ТСН. Ранок".

Дніпровська підземка не працює з 17 березня. Тим часом тролейбуси і трамваї в місті вже курсують у звичному режимі.

У Дніпрі відклали запуск метро

У Дніпрі відклали запуск метро

vgorode.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві і Харкові після двох місяців закриття на карантин відновили роботу метро. Пропускають тільки пасажирів у масках.

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Автор
Аліна Рашевська
Місце
Україна Дніпро
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Дніпро Життя міста

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