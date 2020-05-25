У Дніпрі відклали запуск метро: в чому причина

Метрополітен в Дніпрі в понеділок, 25 травня, не відновив роботу.

Це пов'язано з відсутністю відповідного рішення міської комісії з надзвичайних ситуацій. Його повинні прийняти сьогодні протягом дня, повідомляє "ТСН. Ранок".

Дніпровська підземка не працює з 17 березня. Тим часом тролейбуси і трамваї в місті вже курсують у звичному режимі.

У Дніпрі відклали запуск метро vgorode.ua

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Києві і Харкові після двох місяців закриття на карантин відновили роботу метро. Пропускають тільки пасажирів у масках.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram