У Дніпрі з 1 лютого відбудеться реорганізація маршрутних таксі.
По місту буде їздити ще більше автобусів великої місткості. Зміни здійснять на маршрутах у напрямку вулиць Передової, Широкої і Петрозаводської, повідомив Іван Васючков, завідувач сектором контролю та моніторингу договірних зобов'язань департаменту транспорту і транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.
У Дніпрі відбудуться серйозні зміни на міських маршрутах
Так, зміни відбудуться на наступних маршрутах:
Маршрут №4 - 5 автобусів середньої місткості, 8 автобусів малої місткості (було 6-8 автобусів);
Маршрут №48 - 8 автобусів малої місткості (було 4 автобуси);
Маршрут №82 - 8 автобусів малої місткості (було 4 автобуси).
Реорганізація маршрутних таксі
Facebook Івана Васючкова
Також по місту їздитимуть "соціальні" автобуси великої місткості (50+ людей) в годину пік по маршрутам №4 - 1 одиниця, №82 - 2 одиниці, №83 - 1 одиниця.
Крім цього, відновлюється робота маршруту №63 на вулиці Глінки. Тепер там буде їздити 6+ автобусів з інтервалом 15-25 хвилин, а не тільки ранкові рейси.
Васючков зазначив, що опрацьовується режим роботи в частині останніх рейсів - в планах продовжити роботу деяких із зазначених вище маршрутів до 22-22:30.
За словами чиновника, найближчим часом зміни торкнуться роботи автобусів на житловий масив Північний.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Кривому Розі автомобіль збив 13-річного хлопчика. Зіткнення сталося в момент, коли дитина виходила з вагона трамвая на зупинці.
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