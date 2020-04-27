У Дніпрі від ускладнень COVID-19 помер чоловік

У Дніпрі помер чоловік, у якого був лабораторно підтверджений коронавірус.

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COVID-19 викликав ускладнення – тромбоз нижньої кінцівки. Хворому терміново зробили операцію, однак врятувати його не вдалося, повідомили в пресслужбі Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Від коронавірусу в Дніпрі помер чоловік hromadske.ua

"Є другий випадок смерті хворого з COVID-19 в Дніпрі. Це 57-річний чоловік, який лежав з пневмонією в міській лікарні №21. Хвороба викликала ускладнення. З тромбозом нижньої кінцівки пацієнта доставили в 16-у лікарню, де відразу зробили операцію. Однак, на жаль, врятувати чоловіка не вдалося. Зараз його тіло направили на експертизу", – йдеться в повідомленні.

Всього в Дніпропетровській області станом на 27 квітня зафіксовано 310 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної інфекції. 13 осіб одужали. Двоє – померли.

Як писав OBOZREVATEL раніше, ще у 16 жителів Дніпропетровської області підтвердили коронавірус COVID-19.

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