У Дніпрі від коронавірусу помер ще один пацієнт. osnova.news

У Дніпрі станом на 21 липня зареєстрували ще одну смерть від COVID-19.

Всього жертвами коронавірусу стали 12 дніпрян. Про це повідомили в департаменті охорони здоров'я Дніпровської міської ради.

За добу COVID-19 підтвердився у двох містян. Очікують результатів дослідження ще дев'ять чоловік.

Перемогти інфекцію вдалося 513 пацієнтам. 77 хворих продовжують боротися з недугою.

Де можна заразитися коронавірусом в Дніпрі:

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що коронавірусом в Україні та світі заразилися близько 15 млн чоловік. За попередню добу було виявлено 205 348 нових інфікованих.