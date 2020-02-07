У Дніпрі кілька вулиць залишаться без світла: адреси

У суботу, 8 лютого, на кількох вулицях Дніпра не буде електрики.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Сусанін

Світла не буде з 9:00 до 16:00 за наступними адресами:

Шевченківський район:

вул. Святослава Хороброго, 18-20;

вул. Короленка, 23-35,16-18.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі пройшов мітинг на захист прав тварин. Зі зверненням до влади і жителів міста виступили зооволонтери і власники чотирилапих.

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