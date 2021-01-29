У Дніпрі вчителька розповіла дітям про ненависть до РФ і нарвалася на цькування батьків

У Дніпрі вчителька молодших класів на уроках розповідала учням другого класу про те, що Росія – країна агресор, а ті, хто говорять російською – підтримують ворогів.

Мовний скандал виник у школі №137. Батьки учнів розкритикували вчительку і буквально зацькували її в соціальній мережі Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Вони також написали скаргу до обласної ради на директорку школи, яка не хоче усувати вчительку від роботи.

"Нещодавно дали нам нову вчительку, а вона вчить дітей, що російська мова – мова ворогів, росіяни – вороги, понаїхали, колонізували Україну, хто не говорить українською – "ворог держави" і підтримує ворогів, що в Криму – вороги, що росіяни вбивають українців. Це все розповідають дітям 7-8 років (2 клас), у своєму віці вони вже стільки жахів про Сталіна знають завдяки цій педагогині. Під час зустрічі вчителька все підтвердила і навіть багато чого додала. Також вона все це пише у вайбер-групу нашого класу. Є скриншоти", – йдеться у зверненні батьків.

Користувачі розділилися на два табори: одні проти того, що педагогиня не повинна розповідати маленьким дітям про такі речі, інші – підтримали її, назвали патріоткою і "справжнім учителем".

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