У Дніпрі вандали знищили 3 тисячі сміттєвих баків

У Дніпрі регулярно фіксують прояви вандалізму щодо об'єктів благоустрою та комунального майна. Найчастіше від рук вандалів страждають сміттєві баки.

Як повідомив головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови і його заступників Антон Андрієнко, з початку року було знищено близько 300 контейнерів європейського зразка. За три роки хулігани зруйнували майже 3 тисячі баків.

За словами Андрієнка, в більшості випадків баки підпалюють заради розваги. При цьому згорає тільки сміття – матеріал, з якого виготовляються контейнери, при високих температурах лише плавиться.

У Дніпрі вандали знищили понад 3 тисячі сміттєвих баків Пресслужба Дніпровської міськради

У Дніпрі вандали знищили понад 3 тисячі сміттєвих баків Пресслужба Дніпровської міськради

Щорічно на усунення наслідків вандалізму департамент благоустрою та інфраструктури витрачає близько п'яти мільйонів гривень. Розтрощені баки ремонтують або замінюють новими.

"Люди кидають недопалки, сірники. Зрозуміло, що миттєво спалахує сміття, плавиться бак. Також скидають будівельне сміття, тим самим пошкоджуючи контейнер. Відривають колеса, кришки, педалі. Запчастини з пошкоджених баків використовуємо для ремонтів, але в цілому лише малу частину зіпсованого вдається відремонтувати", – зазначив директор підприємства з вивезення сміття ТОВ "Екологія-Д" Віталій Коваленко.

Окрім контейнерів для сміття, страждають також зливові решітки, лавки, пам'ятники, зелені насадження. Чимало дістається і зупинкам громадського транспорту. Вандалів швидко знаходять і притягують до відповідальності завдяки системі "Безпечне місто". Свідки псування міського майна також можуть повідомити про побачене в поліцію.

На даний момент правоохоронці розшукують вандала, який вночі 1 липня орудував на житловому масиві Лівобережний-3. Як повідомили в Facebook-групі "Лівобережний 3 | Дніпро", чоловік за допомогою інструментів знімав колеса зі сміттєвих баків. Місцеві жителі викликали поліцію, проте містянину вдалося втекти.

"Одягнений у блакитну футболку і бежеві шорти трохи нижче коліна. У руках носить дипломат чорного кольору, в якому знаходяться ключі", – розповів очевидець.

У Дніпрі вандали знищують сміттєві баки Facebook / "Лівобережний 3 | Дніпро"

У Дніпрі вандали знищують сміттєві баки Facebook / "Лівобережний 3 | Дніпро"

Скріншот Facebook / "Лівобережний 3 | Дніпро"

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі хулігани влаштували дебош в трамваї і жорстоко побили водія.