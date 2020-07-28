У Дніпрі вандали спотворили опори на відремонтованому Центральному мосту

Аліна Рашевська Життя міста 11:50, 28.07.2020

У Дніпрі в ніч на 28 липня невідомі розмалювали опори освітлення на Центральному мосту.

Написи "прикрасили" 36 стовпів. До ранку їх стерли комунальники, проте фарба залишила помітні сліди, повідомляє Інформатор.

Як розповів на своїй сторінці в Facebook заступник міського голови Дніпра Михайло Лисенко, найближчим часом всі ці стовпи перефарбують заново. Чиновник зазначив, що необхідна фарба коштує 18 євро за кілограм.

У Дніпрі вандали спотворили опори на відремонтованому Центральному мосту
Фото: Інформатор
У Дніпрі вандали спотворили опори на відремонтованому Центральному мосту
Facebook / Михайло Лисенко
У Дніпрі вандали спотворили опори на відремонтованому Центральному мосту
Facebook / Михайло Лисенко
У Дніпрі вандали спотворили опори на відремонтованому Центральному мосту
Facebook / Михайло Лисенко

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі збоченець переслідує маленьких дітей.

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Дніпро Життя міста

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