У трьох районах Дніпра відключать світло: названі адреси

У Дніпрі 12 серпня без світла залишаться кілька районів.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла МедиаБрест

Електрики не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Донецьке шосе, 120, 124.

Новокодацький район:

вул. Ближня, 31;

вул. Кам'янська, 8 - 22, 11, 13, 19, 23 - 27;

вул. Коксова, 4а, 6а, 8, 8а, 10, 20, 21;

вул. Івасюка, 40.

Соборний район:

вул. Гаріна, 1 - 57, 2 - 52;

вул. Писарєва, 47 - 55.

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