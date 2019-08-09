У трьох районах Дніпра відключать світло: названі адреси

У Дніпрі 12 серпня без світла залишаться кілька районів.
Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
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Електрики не буде за наступними адресами:
Амур-Нижньодніпровський район:
вул. Донецьке шосе, 120, 124.
Новокодацький район:
вул. Ближня, 31;
вул. Кам'янська, 8 - 22, 11, 13, 19, 23 - 27;
вул. Коксова, 4а, 6а, 8, 8а, 10, 20, 21;
вул. Івасюка, 40.
Соборний район:
вул. Гаріна, 1 - 57, 2 - 52;
вул. Писарєва, 47 - 55.
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