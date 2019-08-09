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У трьох районах Дніпра відключать світло: названі адреси

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У Дніпрі 12 серпня без світла залишаться кілька районів.

Це пов'язано з проведенням технічного обслуговування контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла

Відключення світла

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Тарифи зростуть: українці платитимуть за електроенергію по-новому

Електрики не буде за наступними адресами:

Амур-Нижньодніпровський район:

  • вул. Донецьке шосе, 120, 124.

Новокодацький район:

  • вул. Ближня, 31;

  • вул. Кам'янська, 8 - 22, 11, 13, 19, 23 - 27;

  • вул. Коксова, 4а, 6а, 8, 8а, 10, 20, 21;

  • вул. Івасюка, 40.

Соборний район:

  • вул. Гаріна, 1 - 57, 2 - 52;

  • вул. Писарєва, 47 - 55.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні введуть другий тариф на газ і перерахують тепло: скільки заплатимо.

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Україна Дніпро
Теги
Дніпро ЖКХ
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