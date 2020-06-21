У Дніпрі в шести районах відключать електрику: адреси

У понеділок, 22 червня, жителі кількох вулиць в шести районах Дніпра на півдня залишаться без світла. В цей час працівники "Дніпровських електромереж" будуть проводити технічне обслуговування лінії, заводити кабеля і встановлювати лічильники.

Орієнтовно роботи в ці дні обіцяють закінчити в період з 9:00 до 17:00. Про це повідомила пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі". Електрики не буде у жителів наступних адрес:

СОБОРНИЙ РАЙОН:

вул. Панфілова;

вул. Матросова;

вул. Снайперська;

вул. Чайкіної, 23 - 47, 26 - 44;

вул. Ламана, 8, 8а, 10;

Місце для паркування;

вул. Нірінберга, 1а - 3б;

пл. Успенська, 14, 15 - 17;

вул. Коцюбинського, 2 \ 4;

вул. Мандриківська;

пл. Успенська, 11, 11а, 15;

вул. Резнічна, 9;

узв. Крутогорний, 20;

вул. Ливарна, 2, 1;

вул. Ламана, 2, 10;

вул. Нірінберга, 1а, 1б, 3, 3б.

САМАРСЬКИЙ РАЙОН:

вул. Дачна, 89 - 91;

вул. Листопадова, 1а, 1б, 3, 9а - 13а;

Будинки МЖБК;

вул. Естафетна, 9а, 11а, 13а;

вул. Немирівського, 6 - 128, 27 - 47, 3;

вул. Владивостокська;

вул. Литвищенко, 142 - 198;

вул. Бузкова, 1 - 49;

вул. Профспілкова, 1 - 75, 63 - 67;

вул. Винахідників, 1 - 25;

вул. Вітальна, 1 - 11;

вул. Кокчетавська, 1 - 3, 2 - 40;

вул. Виставкова;

вул. Кожедуба, 48;

вул. Полісадна, 1 - 39, 2 - 76;

вул. Богатирська, 36;

вул. Нижньогородська, 1 - 59, 2 - 50, 55в;

вул. Халхінгольска, 1 - 113, 2 - 62а;

вул. Соловейкова, 117;

вул. Житня, 1 - 37, 2, 8;

вул. Домодідовська, 20 - 128, 19 - 117;

вул. Підгірна, 44 - 104, 51 - 123;

вул. Польова, 1 - 19, 2 - 68;

вул. Кульчицького, 1 - 119, 2 - 106, 39а, 72а, 74, 2 - 76, 1а - 39;

вул. Каширська, 22 - 38, 7 - 27;

вул. Чаплинська, 138 - 214, 203 - 387;

вул. Польова, 21 - 79, 64 - 118.

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН:

вул. Солончакова, 90 - 140, 101 - 135;

вул. Скорочтна, 1 - 47, 2 - 46;

вул. Вітчизняна, 20;

вул. Дмітроградська, 2 - 18;

вул. Декабристів, 3 - 11, 2 - 32;

вул. Дружна, 45 - 55, 42 - 56;

вул. Кумача, 33 - 41, 32 - 62;

вул. Лозова, 1 - 73, 2 - 70;

вул. Мольєра, 43 - 85, 58 - 156;

пр. Дмитренко, 1 - 3, 3а, 3б, 2 - 8, 36а;

вул. Дмитренко, 1а, 1б, 2, 2б, 2в, 3, 4, 6, 6а, 6б, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24;

вул. Лужникова, 1 - 53, 2 - 22;

пр. Снайперський, 1 - 3, 4 - 6;

пр. Шефський, 2 - 14, 19 - 21;

вул. Шефська, 138 - 122, 66 - 120, 59 - 119;

вул. Межова, 4б;

вул. Алуштинська, 1г, 1в, 1а, 1б, 5а, 7;

вул. Водопровідна, 75 - 77, 46;

вул. Лазаревська, 2 - 16;

вул. Тайгова, 23 - 71, 26 - 76.

Чечелівський РАЙОН:

вул. Глибока, 1 - 47, 2 - 26, 71;

вул. Ново-Павелецька, 21 - 51, 24 - 54;

вул. Павелецька, 72 - 90, 127 - 169;

вул. Ново-Шкільна, 75 - 105;

вул. Високогірна, 70 - 98, 73 - 99а;

вул. Стадіонна, 38 - 64;

пр. Малий, 1 - 7, 15 - 27, 31 - 41, 54 - 70а, 72, 2 - 16, 9, 167a, 169Б, 169г;

вул. Юності, 135а - 179, 94 - 150, 105 - 131, 137 - 161;

вул. Хвойна, 25 - 69, 28 - 70, 99, 100.

НОВОКОДАЦЬКИЙ РАЙОН:

вул. Рубежна, 1, 1a, 1б, 2 - 34;

вул. Комунарівська, 87 - 99, 103 - 109, 113 - 1474

вул. Комунарівська, 112, 114, 122 - 140;

пр. Малахітний, 1 - 15, 2 - 14;

вул. Гвоздична, 20 - 46, 29 - 57;

вул. Кармелюка, 46/2 - 58, 59/2 - 63;

вул. Берінга, 31 - 79, 117, 44 - 126;

пр. Берінга, 1 - 55, 2 - 54;

вул. Ковельська, 40 - 118, 43 - 109;

вул. Тупикова, 18 - 42;

вул. Шишкіна, 18а - 48, 19 - 57;

туп. Шишкіна, 1 - 17, 2 - 18;

вул. Сеченова, 1 - 7, 2 - 32 ;;

вул. Демократична, 27 - 39, 34 - 42;

вул. Сумська, 28 - 84, 31 - 91;

туп. Полуничний, 1 - 37, 2 - 28;

туп. Степовий, 10, 12;

вул. Ставропольська, 65, 67, 69;

вул. Докучаєва, 38;

вул. Кавказька, 1 - 21, 2 - 20;

вул. Чеботарьова, 1 - 21, 2 - 24;

вул. Грозненська, 1 - 15, 2 - 22;

вул. Горська, 31 - 51, 32 - 36;

вул. Тираспольська, 1 - 35, 4 - 50;

вул. Гарнізонна, 22/2;

вул. Старокоротка, 1 - 15, 4.

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН:

вул. Володимирська, 2 - 28, 1 - 17;

вул. Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;

вул. Саксаганського, 1 - 27, 2 - 30;

вул. Січових Стрільців, 91;

вул. Карабіновська, 17 - 25;

вул. Виборна, 1.

Як OBOZREVATEL повідомляв раніше, в Дніпрі 20 і 21 червня в декількох районах не буде електрики.