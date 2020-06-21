У Дніпрі в шести районах відключать електрику: адреси
У Дніпрі відключать електрику
У понеділок, 22 червня, жителі кількох вулиць в шести районах Дніпра на півдня залишаться без світла. В цей час працівники "Дніпровських електромереж" будуть проводити технічне обслуговування лінії, заводити кабеля і встановлювати лічильники.
Орієнтовно роботи в ці дні обіцяють закінчити в період з 9:00 до 17:00. Про це повідомила пресслужба ДТЕК "Дніпровські електромережі". Електрики не буде у жителів наступних адрес:
СОБОРНИЙ РАЙОН:
вул. Панфілова;
вул. Матросова;
вул. Снайперська;
вул. Чайкіної, 23 - 47, 26 - 44;
вул. Ламана, 8, 8а, 10;
Місце для паркування;
вул. Нірінберга, 1а - 3б;
пл. Успенська, 14, 15 - 17;
вул. Коцюбинського, 2 \ 4;
вул. Мандриківська;
пл. Успенська, 11, 11а, 15;
вул. Резнічна, 9;
узв. Крутогорний, 20;
вул. Ливарна, 2, 1;
вул. Ламана, 2, 10;
вул. Нірінберга, 1а, 1б, 3, 3б.
САМАРСЬКИЙ РАЙОН:
вул. Дачна, 89 - 91;
вул. Листопадова, 1а, 1б, 3, 9а - 13а;
Будинки МЖБК;
вул. Естафетна, 9а, 11а, 13а;
вул. Немирівського, 6 - 128, 27 - 47, 3;
вул. Владивостокська;
вул. Литвищенко, 142 - 198;
вул. Бузкова, 1 - 49;
вул. Профспілкова, 1 - 75, 63 - 67;
вул. Винахідників, 1 - 25;
вул. Вітальна, 1 - 11;
вул. Кокчетавська, 1 - 3, 2 - 40;
вул. Виставкова;
вул. Кожедуба, 48;
вул. Полісадна, 1 - 39, 2 - 76;
вул. Богатирська, 36;
вул. Нижньогородська, 1 - 59, 2 - 50, 55в;
вул. Халхінгольска, 1 - 113, 2 - 62а;
вул. Соловейкова, 117;
вул. Житня, 1 - 37, 2, 8;
вул. Домодідовська, 20 - 128, 19 - 117;
вул. Підгірна, 44 - 104, 51 - 123;
вул. Польова, 1 - 19, 2 - 68;
вул. Кульчицького, 1 - 119, 2 - 106, 39а, 72а, 74, 2 - 76, 1а - 39;
вул. Каширська, 22 - 38, 7 - 27;
вул. Чаплинська, 138 - 214, 203 - 387;
вул. Польова, 21 - 79, 64 - 118.
АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН:
вул. Солончакова, 90 - 140, 101 - 135;
вул. Скорочтна, 1 - 47, 2 - 46;
вул. Вітчизняна, 20;
вул. Дмітроградська, 2 - 18;
вул. Декабристів, 3 - 11, 2 - 32;
вул. Дружна, 45 - 55, 42 - 56;
вул. Кумача, 33 - 41, 32 - 62;
вул. Лозова, 1 - 73, 2 - 70;
вул. Мольєра, 43 - 85, 58 - 156;
пер. Дмитренко, 1 - 3, 3а, 3б, 2 - 8, 36а;
вул. Дмитренко, 1а, 1б, 2, 2б, 2в, 3, 4, 6, 6а, 6б, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 24;
вул. Лужникова, 1 - 53, 2 - 22;
пер. Снайперський, 1 - 3, 4 - 6;
пер. Шефський, 2 - 14, 19 - 21;
вул. Шефська, 138 - 122, 66 - 120, 59 - 119;
вул. Межова, 4б;
вул. Алуштинська, 1г, 1в, 1а, 1б, 5а, 7;
вул. Водопровідна, 75 - 77, 46;
вул. Лазаревська, 2 - 16;
вул. Тайгова, 23 - 71, 26 - 76.
Чечелівський РАЙОН:
вул. Глибока, 1 - 47, 2 - 26, 71;
вул. Ново-Павелецька, 21 - 51, 24 - 54;
вул. Павелецька, 72 - 90, 127 - 169;
вул. Ново-Шкільна, 75 - 105;
вул. Високогірна, 70 - 98, 73 - 99а;
вул. Стадіонна, 38 - 64;
пер. Малий, 1 - 7, 15 - 27, 31 - 41, 54 - 70а, 72, 2 - 16, 9, 167a, 169Б, 169г;
вул. Юності, 135а - 179, 94 - 150, 105 - 131, 137 - 161;
вул. Хвойна, 25 - 69, 28 - 70, 99, 100.
НОВОКОДАКСКІЙ РАЙОН:
вул. Рубежна, 1, 1a, 1б, 2 - 34;
вул. Комунарівська, 87 - 99, 103 - 109, 113 - 1474
вул. Комунарівська, 112, 114, 122 - 140;
пер. Малахітний, 1 - 15, 2 - 14;
вул. Гвоздична, 20 - 46, 29 - 57;
вул. Кармелюка, 46/2 - 58, 59/2 - 63;
вул. Берінга, 31 - 79, 117, 44 - 126;
пер. Берінга, 1 - 55, 2 - 54;
вул. Ковельська, 40 - 118, 43 - 109;
вул. Тупикова, 18 - 42;
вул. Шишкіна, 18а - 48, 19 - 57;
туп. Шишкіна, 1 - 17, 2 - 18;
вул. Сеченова, 1 - 7, 2 - 32 ;;
вул. Демократична, 27 - 39, 34 - 42;
вул. Сумська, 28 - 84, 31 - 91;
туп. Полуничний, 1 - 37, 2 - 28;
туп. Степовий, 10, 12;
вул. Ставропольська, 65, 67, 69;
вул. Докучаєва, 38;
вул. Кавказька, 1 - 21, 2 - 20;
вул. Чеботарьова, 1 - 21, 2 - 24;
вул. Грозненська, 1 - 15, 2 - 22;
вул. Горська, 31 - 51, 32 - 36;
вул. Тираспольська, 1 - 35, 4 - 50;
вул. Гарнізонна, 22/2;
вул. Старокоротка, 1 - 15, 4.
ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН:
вул. Володимирська, 2 - 28, 1 - 17;
вул. Леонтовича, 1 - 47, 2 - 32;
вул. Саксаганського, 1 - 27, 2 - 30;
вул. Січових Стрільців, 91;
вул. Карабіновська, 17 - 25;
вул. Виборна, 1.
Як OBOZREVATEL повідомляв раніше, в Дніпрі 20 і 21 червня в декількох районах не буде електрики.