У Дніпрі в кіоску з шаурмою виявили щурів.

Навпроти Нагорного ринку в одному з кіосків очевидці побачили щурів, повідомляє Відкритий (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Очевидець інциденту Дар'я розповіла, що пацюки бігали від пакета зі сміттям до холодильника.

"Щури окупували територію закладу швидкого харчування. (...) Сміх-сміхом, але це може погано закінчитися. Я знаю, що в цьому кіоску часто купують шаурму студенти, так як поруч знаходиться кілька гуртожитків. Боюсь, що хтось потрапить до лікарні після такого перекусу ", - сказала очевидець інциденту Дар'я.

Ларьок з шаурмою Відкритий

Відзначимо, що співробітники закладу відмовилися коментувати ситуацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві люди масово отруїлися шаурмою.

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