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У Дніпрі в кіоску з шаурмою оселилися щури: моторошне відео

1.3тЧитати матеріал російською

У Дніпрі в кіоску з шаурмою виявили щурів.

Навпроти Нагорного ринку в одному з кіосків очевидці побачили щурів, повідомляє Відкритий (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

Очевидець інциденту Дар'я розповіла, що пацюки бігали від пакета зі сміттям до холодильника.

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"Щури окупували територію закладу швидкого харчування. (...) Сміх-сміхом, але це може погано закінчитися. Я знаю, що в цьому кіоску часто купують шаурму студенти, так як поруч знаходиться кілька гуртожитків. Боюсь, що хтось потрапить до лікарні після такого перекусу ", - сказала очевидець інциденту Дар'я.

Ларьок з шаурмою

Ларьок з шаурмою

Відкритий

Відзначимо, що співробітники закладу відмовилися коментувати ситуацію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві люди масово отруїлися шаурмою.

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Місце
УкраїнаДніпро
Теги
Дніпрошаурма
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