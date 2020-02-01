У Дніпрі в дитячому парку знайшли людські останки: фото 18+

У суботу, 31 січня, житель Дніпра прогулювався в дитячому парку "Зелений Гай" і випадково знайшов людські кістки.

Житель Дніпра Руслан знімав в парку відео для свого блогу на YouTube. Він вирішив трохи звернути з доглянутої частини і вийти в балку. Про це повідомив Інформатор (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

У посадці чоловік натрапив на людські череп та кістку. Він викликав до місця поліцію. Правоохоронці спочатку припустили, що останки можуть належати учасникам Кримської війни.

Пізніше слідству вдалося встановити, що скелет з'явився в парку значно пізніше, його особистість вже вдалося встановити.

За попередньою інформацією, останки можуть належати безвісти зниклому 58-річному Валентину Нестеренко. Чоловіка розшукували з 13 червня 2018 року. Імовірно, останки знаходяться там близько року. Слідчі дії тривають, деталі події встановлюватимуть правоохоронці.

Череп в парку "Зелений гай" Інформатор

Раніше про писав, що в Дніпрі біля парку Пам'яті і Примирення навпроти автовокзалу чоловік натрапив на людські останки. Чоловік проходив повз схилу по тротуару і зауважив, що в землі лежить предмет схожий на череп.

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