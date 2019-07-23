У Дніпрі в 5 районах не буде газу: перелік адрес

У період з 22 липня по 2 серпня співробітники компанії "Дніпрогаз" проводитимуть роботи на системі газопостачання, у зв'язку з чим в декількох будинках тимчасово буде відключений газ.

Газопостачання буде призупинено в 5 районах, передає пресслужба "Дніпрогазу".

Пресслужба "Дніпрогазу"

Зокрема, відключення варто очікувати мешканцям наступних будинків:

Шевченківський район:

вул. Гладкова, 6, 7, 7а, 43;

ж / м Тополя-3, б. 20 / корп. 4, б. 30 / корп. 3;

ж / м Тополя-1, б. 1, 4, 8;

Чечелівський район:

вул. Громова, 5;

вул. Каверіна, 1;

вул. Новокримська, 4а;

Амур-Нижньодніпровський район:

вул. Янтарна, б. 81 / корп. 1, б. 83 / корп. 2, б. 71 / корп. 1, 2, б. 79 / корп. 7, 10, 12, б. 83 / корп. 1, 2, 4;

Новокодацкій район:

вул. Алтайська, 51;

Індустріальний район:

Запорізьке шосе, 74, 80;

вул. Калинова, 28;

пер. Крушельницької, 1.

В "Дніпрогазі" попереджають, що обов'язковою умовою відновлення газопостачання є присутність споживачів газу в кожній квартирі і просять клієнтів забезпечити доступ працівників газової компанії до обладнання в квартирах і будинках.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Дніпрі тролейбуси №10 та №12 змінять маршрут на три дні.

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