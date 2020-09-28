У Дніпрі університет пішов на карантин через спалах COVID-19

З понеділка, 28 вересня, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" частково перейшов на навчання в дистанційному режимі.

Причиною цього послужило внесення Дніпра до "жовтої" зони. Також останнім часом у навчальному закладі почастішали випадки захворювання на коронавірус як серед студентів, так і серед викладачів, повідомили в пресслужбі НТУ.

Відповідно, студенти 1 і 2-го курсів бакалаврату, а також 1-го курсу магістратури будуть учитися в змішаному форматі до 11 жовтня. З 12 жовтня їх повністю переведуть на дистанційне навчання.

Проведення занять у звичайному режимі в стінах університету повністю не забороняється. Водночас обов'язковим є дотримання всіх карантинних заходів.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дніпро і частина області перейшли до "жовтої" зони карантину.