У Дніпрі університет пішов на карантин через спалах COVID-19
У НТУ "Дніпровська політехніка" різко зросла захворюваність на коронавірус
З 28 вересня ВНЗ частково перейшов на дистанційне навчання
Проводити очні заняття дозволили в разі крайньої потреби
З понеділка, 28 вересня, Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" частково перейшов на навчання в дистанційному режимі.
Причиною цього послужило внесення Дніпра до "жовтої" зони. Також останнім часом у навчальному закладі почастішали випадки захворювання на коронавірус як серед студентів, так і серед викладачів, повідомили в пресслужбі НТУ.
Відповідно, студенти 1 і 2-го курсів бакалаврату, а також 1-го курсу магістратури будуть учитися в змішаному форматі до 11 жовтня. З 12 жовтня їх повністю переведуть на дистанційне навчання.
Проведення занять у звичайному режимі в стінах університету повністю не забороняється. Водночас обов'язковим є дотримання всіх карантинних заходів.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Дніпро і частина області перейшли до "жовтої" зони карантину.