У Дніпрі у гостей великого ромського весілля виявили коронавірус

У Дніпрі святкування ромського весілля може призвести до нового спалаху захворюваності COVID-19.

У двох гостей масштабного заходу, який відбувся напередодні, вже виявили коронавірус. Про це повідомляє "ТСН".

Велике весілля відзначали в одному з ресторанів міста. На ромське свято, незважаючи на карантин, з'їхалися 150 людей з різних регіонів України. Двоє громадян, у яких підтвердився COVID-19, живуть неподалік від Дніпра. До лікарні з симптомами захворювання вони потрапили через кілька днів після гулянь.

Правоохоронці встановлюють особи всіх гостей, а також тих, хто з ними контактував. Ресторан, в якому проходило свято, зараз закритий. На його власника склали адміністративний протокол за порушення карантину.

Спочатку весілля планували відзначати протягом декількох тижнів. За попередніми даними, люди почали роз'їжджатися раніше саме через погіршення самопочуття.

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