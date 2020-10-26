У Дніпрі у дитини з COVID-19 на 20 хвилин зупинилося серце

У Дніпровській міській клінічній лікарні №6 борються за життя 3-річного хлопчика, у якого майже місяць тому діагностували коронавірусну інфекцію.

Дитина знаходиться у тяжкому стані, хвороба протікає зі значними ускладненнями. Як розповіла на своїй сторінці в Facebook волонтер Олександра Сова-Тимощенкова, Захара доставили до Дніпра санавіацією – у рідному Новомосковську йому не змогли нічим допомогти.

За словами волонтера, перші симптоми почали турбувати дитину ще 31 вересня. За тиждень, 5 жовтня, у хлопчика зупинилося серце на цілих 20 хвилин.

"У Захарчика діагностована коронавірусна інфекція, пневмонія, кардит, постреанімаційна хвороба, набряк головного мозку, мозкова кома 2-го ступеня. Також у малюка вроджена гідроцефалія", – поділилася Сова-Тимощенкова.

У Дніпрі рятують дитину з коронавірусів. Facebook / Олександра Сова-Тимощенкова

Мама Захара виховує сина самотужки. Більшу частину медикаментів для лікування дитини надає лікарня, проте на покупку витратних матеріалів, предметів догляду, спеціальних сумішей для годування їй знадобляться великі суми. Допомогти родині можуть усі бажаючі.

Як допомогти:

Рахунок: одержувач - БФ "БО "Совушка"

ЄДРПОУ/ДРФО 41414462, А-Банк,

МФО 307770, АТ "А-Банк"

IBAN UA923077700000026004010029952 UAH (українська гривня)

Карта фонду: 5583350100373193 (Через термінал)

Приватбанк: 5168 7427 1212 6501 (карта оформлена на директора БФ "Совушка" Тимощенкова.О.С)

Вказати "для Захарчика"

Номер волонтера: (067) 562-20-44 - Саша.

Скріншот. Facebook/Олександра Сова-Тимощенкова

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