У Дніпрі цілий район залишився без світла: названі адреси

У суботу, 11 січня, в одному з районів Дніпра відключили електрику.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Одеське Життя

Світла не буде за наступними адресами:

Новокодацький район:

пр. Івана Мазепи 17, 19, 25;

вул. Полковника Горленко 2;

вул. Караваєва 26-34;

вул. Караваєва 24;

вул. Караваєва 28;

вул. Караваєва 30;

вул. Дунаєвського 31.

вул. Грузинська 1-25, 2-36;

вул. Барвінок 1-27, 66-98;

пров. Грузинський 1-3, 2-4;

вул. Корсунська 1-5, 2-18;

вул. Бардадима 43,47, 31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;

вул. Погоріла 66-72,3-59, 10-62;

вул. Старобазарна 71-79, 26-40;

пл. Вереснева 1,5,7, 4-12;

вул. Жовтенят 98-100, 101-111,102-106;

вул. Річкова 1-29, 4-24;

вул. Алеутська 12/1;

вул. Тарана 6-28, 9-41;

просп. Свободи 4,13,15,17 / 2,17 / 1,19 / 2,19 / 1,19,23,25,27,29;

пров. Кокінаки 2,4 / 2,4 / 1,4,6 / 2, 7,18;

вул. Вербова 6,7,8;

вул. Кирина 2,3;

пров. Металургів 3,5А, 7,7 / 2;

вул. Числова 2, 5-15, 6-20;

вул. Купріна 2,8,10;

вул. Кавказька 1-21, 2-20;

вул. Миргородська 1-11, 2-8, 13-91;

вул. Тираспольська 1-13, 4-22;

вул.Старокоротка 1-15, 4;

вул. Чеботарьова 1-21, 2-24;

вул. Багна 9-31, 10-36;

вул. Ташкентська 31, 30;

вул. Карпатська 35-59, 40-64;

вул. Грозненська 1-15, 2-22;

вул. Гарнізонна 22/2;

вул. Металургійна 9а-37, 10-48;

вул. Тираспольська 15-33, 26-50;

вул. Білоріченська 70-94, 77-97;

вул. Берінга 32,34,42;

вул. Добролюбова 65-89, 70 / 2-98;

вул. Київська 69-89;

вул. Ковельська 13-17, 23-39, 32-38;

вул. Ковельська 2-30, 3-7;

вул. Корецького 1-15, 6-14;

пр. Металургів 54-110;

вул. Проектна 1 -21, 2-16;

вул. Проектна 20-32, 21-33;

вул. Флангова 57-113, 60-108;

вул. Анни Ахматової 31-57,38-64;

вул. Карпатська 1-9, 2-18;

вул. Черкаська 39/2;

вул. Сокальського 1-79; 2-72;

вул. Діамантна 34;

пров. Повстанченська 1-19, 31;

вул. Повстанченська 2-50, 5-35, 35 "б", 41 / 1,47 "б", 47г-53;

вул .Повстанченська 80-96;

вул. Велика Діївська 210-220, 215-239.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі рятували 5-річну дитину, яка через халатність п'яної матері опинився далеко від дому з малознайомим чоловіком. Голодного і змерзлого хлопчика виявили в автобусі.

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