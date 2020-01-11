У Дніпрі цілий район залишився без світла: названі адреси

У суботу, 11 січня, в одному з районів Дніпра відключили електрику.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних робіт контактних мереж, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Одеське Життя
Світла не буде за наступними адресами:
Новокодацький район:
пр. Івана Мазепи 17, 19, 25;
вул. Полковника Горленко 2;
вул. Караваєва 26-34;
вул. Караваєва 24;
вул. Караваєва 28;
вул. Караваєва 30;
вул. Дунаєвського 31.
вул. Грузинська 1-25, 2-36;
вул. Барвінок 1-27, 66-98;
пров. Грузинський 1-3, 2-4;
вул. Корсунська 1-5, 2-18;
вул. Бардадима 43,47, 31-41,45,49-69, 58-74,75-133, 78-118;
вул. Погоріла 66-72,3-59, 10-62;
вул. Старобазарна 71-79, 26-40;
пл. Вереснева 1,5,7, 4-12;
вул. Жовтенят 98-100, 101-111,102-106;
вул. Річкова 1-29, 4-24;
вул. Алеутська 12/1;
вул. Тарана 6-28, 9-41;
просп. Свободи 4,13,15,17 / 2,17 / 1,19 / 2,19 / 1,19,23,25,27,29;
пров. Кокінаки 2,4 / 2,4 / 1,4,6 / 2, 7,18;
вул. Вербова 6,7,8;
вул. Кирина 2,3;
пров. Металургів 3,5А, 7,7 / 2;
вул. Числова 2, 5-15, 6-20;
вул. Купріна 2,8,10;
вул. Кавказька 1-21, 2-20;
вул. Миргородська 1-11, 2-8, 13-91;
вул. Тираспольська 1-13, 4-22;
вул.Старокоротка 1-15, 4;
вул. Чеботарьова 1-21, 2-24;
вул. Багна 9-31, 10-36;
вул. Ташкентська 31, 30;
вул. Карпатська 35-59, 40-64;
вул. Грозненська 1-15, 2-22;
вул. Гарнізонна 22/2;
вул. Металургійна 9а-37, 10-48;
вул. Тираспольська 15-33, 26-50;
вул. Білоріченська 70-94, 77-97;
вул. Берінга 32,34,42;
вул. Добролюбова 65-89, 70 / 2-98;
вул. Київська 69-89;
вул. Ковельська 13-17, 23-39, 32-38;
вул. Ковельська 2-30, 3-7;
вул. Корецького 1-15, 6-14;
пр. Металургів 54-110;
вул. Проектна 1 -21, 2-16;
вул. Проектна 20-32, 21-33;
вул. Флангова 57-113, 60-108;
вул. Анни Ахматової 31-57,38-64;
вул. Карпатська 1-9, 2-18;
вул. Черкаська 39/2;
вул. Сокальського 1-79; 2-72;
вул. Діамантна 34;
пров. Повстанченська 1-19, 31;
вул. Повстанченська 2-50, 5-35, 35 "б", 41 / 1,47 "б", 47г-53;
вул .Повстанченська 80-96;
вул. Велика Діївська 210-220, 215-239.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в Дніпрі рятували 5-річну дитину, яка через халатність п'яної матері опинився далеко від дому з малознайомим чоловіком. Голодного і змерзлого хлопчика виявили в автобусі.
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