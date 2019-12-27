У Дніпрі цілий район залишиться без світла: кого торкнеться

У неділю, 29 грудня, в Дніпрі один район на цілий день залишиться без електрики.
Відключення пов'язане з проведенням планових ремонтних робіт, повідомили в ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
Без Табу
Світла не буде за наступними адресами:
Соборний район:
вул. Гусенка, 40-50, 23, 25, 19б
вул. Гончара, 36-44, 25
вул. Жуковського, 39а, 39б, 41, 41а
вул. Чернишевського, 25
вул. Писаржевського, 11.
Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик дав обнадійливий прогноз на Новий рік в Дніпрі.
Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!