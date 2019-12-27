У Дніпрі цілий район залишиться без світла: кого торкнеться

У неділю, 29 грудня, в Дніпрі один район на цілий день залишиться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням планових ремонтних робіт, повідомили в ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла Без Табу

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

вул. Гусенка, 40-50, 23, 25, 19б

вул. Гончара, 36-44, 25

вул. Жуковського, 39а, 39б, 41, 41а

вул. Чернишевського, 25

вул. Писаржевського, 11.

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