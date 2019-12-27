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27 грудня • оновлено в 17:24
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Софія Ковнір

У Дніпрі цілий район залишиться без світла: кого торкнеться

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У неділю, 29 грудня, в Дніпрі один район на цілий день залишиться без електрики.

Відключення пов'язане з проведенням планових ремонтних робіт, повідомили в ДТЕК "Дніпровські електромережі".

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Відключення світла

Відключення світла

Без Табу

Світла не буде за наступними адресами:

Соборний район:

  • вул. Гусенка, 40-50, 23, 25, 19б

  • вул. Гончара, 36-44, 25

  • вул. Жуковського, 39а, 39б, 41, 41а

  • вул. Чернишевського, 25

  • вул. Писаржевського, 11.

Як повідомляв OBOZREVATEL, синоптик дав обнадійливий прогноз на Новий рік в Дніпрі.

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Автор
Софія Ковнір
Місце
Україна Дніпро
Тег
ЖКХ
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