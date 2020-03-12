У Дніпрі цілий район залишиться без світла: адреси

У четвер, 12 березня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики з 8:00 до 17:00.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла 34 Канал

Світла не буде за такими адресами:

Самарський район:

вул. Волошкова 2, 2/1, 4, 6, 8, 7-63, 18-54;

вул. Ромашковая;

пер. Квітневий;

вул. Одінковська 2-70, 3-51;

вул. Маячка;

пер. Любистковий.

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