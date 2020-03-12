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12 березня • оновлено в 08:23
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Карина Бондаренко

У Дніпрі цілий район залишиться без світла: адреси

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У четвер, 12 березня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики з 8:00 до 17:00.

Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".

Відключення світла

Відключення світла

34 Канал

Світла не буде за такими адресами:

Самарський район:

  • вул. Волошкова 2, 2/1, 4, 6, 8, 7-63, 18-54;

  • вул. Ромашковая;

  • пер. Квітневий;

  • вул. Одінковська 2-70, 3-51;

  • вул. Маячка;

  • пер. Любистковий.

Як писав OBOZREVATEL раніше, в Дніпрі на проспекті Героїв сталася потрійна ДТП. Daewoo Lanos на швидкості зачепив Mitsubishi, після чого його відкинуло в маршрутку.

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Автор
Карина Бондаренко
Місце
Україна Дніпро
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