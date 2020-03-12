У Дніпрі цілий район залишиться без світла: адреси

У четвер, 12 березня, в кількох районах Дніпрі не буде електрики з 8:00 до 17:00.
Відключення пов'язане з проведенням ремонтних і технічних робіт, повідомили в пресслужбі ДТЕК "Дніпровські електромережі".
Відключення світла
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Світла не буде за такими адресами:
Самарський район:
вул. Волошкова 2, 2/1, 4, 6, 8, 7-63, 18-54;
вул. Ромашковая;
пер. Квітневий;
вул. Одінковська 2-70, 3-51;
вул. Маячка;
пер. Любистковий.
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